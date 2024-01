Homem é preso após matar amigo em Campina Grande

No último domingo (7), uma discussão acalorada por conta de R$40 resultou em uma tragédia no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, Agreste paraibano.

O suspeito de cometer o homicídio, identificado como Reginaldo, foi detido na tarde dessa quarta-feira (10).

Segundo relatos da polícia, a vítima e o suspeito eram amigos e estavam em um bar e posteriormente em um clube na zona rural, onde consumiam bebidas alcoólicas.

A disputa começou devido a uma conta no valor de aproximadamente R$100, desencadeando uma desavença que culminou em uma briga mais tarde.

A contenda persistiu no bairro Rosa Cruz, onde ambos residiam. Reginaldo alega ter temido uma agressão por parte da vítima, conhecida como Jean, um ex-presidiário, que supostamente estaria armado com um pedaço de madeira.

Diante dessa situação, Reginaldo afirmou ter se antecipado a uma possível agressão, dirigindo-se à casa de um parente, onde se armou com uma faca e desferiu mais de oito golpes contra Jean.

Os exames periciais evidenciaram a gravidade do ataque, chegando ao ponto de a faca quebrar devido à intensidade dos golpes. Após o crime, Reginaldo fugiu, mas a polícia solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pelo juiz da Comarca de Soledade.

*com informações da TV Cabo Branco