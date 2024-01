A Polícia Militar desarticulou um esquema criminoso de carros roubados e que tinha por objetivo montar clones dos veículos. A ação ocorreu na noite da última terça-feira (9) na zona sul de João Pessoa.

De acordo com o Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate), o principal acusado preso já tinha passagem por tentativa de latrocínio e estava respondendo em regime domiciliar. Ele foi encontrado com um carro clonado, veículo que era roubado mas que possuía características adulteradas sendo semelhante a outro em situações legais. A abordagem foi no bairro de Colinas do Sul.

Segundo a unidade, durante as diligências a PM chegou a outro veículo roubado, uma L200, e a dois galpões usados para o esquema criminoso de adulteração e clonagem de veículos.

O caso foi apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis, onde deverá ser investigado.