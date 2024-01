Defesa do padre Egídio recorre ao STJ para tentar a sua liberdade

A defesa do Padre Egídio de Carvalho Neto, ex-diretor do Hospital Padre Zé em João Pessoa, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) buscando a liberação do sacerdote, que está detido desde 17 de novembro no presídio do Valentina.

A prisão ocorreu no âmbito da segunda fase da Operação Indignus, que investiga um suposto desvio milionário na entidade filantrópica.

A expectativa da defesa é que o religioso possa responder às acusações em liberdade, fundamentando o pedido na fragilidade de sua saúde e questionando a legalidade dos elementos que embasaram sua prisão.

O advogado José Rawlinson Ferraz destacou a consideração do magistrado de primeiro grau, José Guedes, que classificou a medida como uma antecipação da pena.

O processo será julgado pela ministra Cármen Lúcia, designada por sorteio. A defesa argumenta que a decisão de manter Padre Egídio detido carece de elementos que justifiquem a prisão, buscando uma análise imparcial da situação.

*com informações da TV Cabo Branco