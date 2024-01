Caminhão com carga tomba e pega fogo na BR-101

Na manhã desta terça-feira (9), um caminhão carregado com quase 50 toneladas de malte tombou no km 11 da BR-101, em Mataraca, Litoral Norte paraibano.

O acidente ocorreu por volta das 6h10, próximo ao trecho que dá acesso ao distrito de Pitanga da Estrada, em Mamanguape, quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou ao colidir com o canteiro central.

Após o incidente, o caminhão pegou fogo, resultando no espalhamento da carga de malte e combustível pela pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, enquanto duas das três faixas da via, no sentido João Pessoa – Natal, precisaram ser interditadas.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves, foi atendido no local e liberado.

*com informações da TV Cabo Branco