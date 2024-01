Homem morre após sofrer choque elétrico em cima de residência

Um homem de 23 anos, identificado como Wesley Santos Lima, morreu no momento em que tentava retirar uma antena de TV de cima de uma residência.

Ele acabou sofrendo um choque elétrico e, com a descarga, foi arremessado de cima da casa na manhã desta segunda-feira (8), em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar, Wesley estava tentando retirar a antena de televisão de cima de uma residência, quando aconteceu o acidente. No momento em que tentou jogar a antena por cima da rede elétrica, a antena fez contato com os fios elétricos, sofreu a descarga elétrica e foi arremessado para o chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local confirmou a morte do jovem. O corpo de Wesley foi encaminhado para o Numol de Patos para a realização de exames cadavéricos.

O Numol de Patos informou que a causa da morte de Wesley foi traumatismo craniano encefálico. O corpo do jovem já foi liberado para familiares realizarem velório e sepultamento.

* Com G1pb/Jpb