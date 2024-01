Homem atira na cabeça de ex-companheira em João Pessoa e foge a pé

Na manhã desta segunda-feira (8), câmeras de segurança registraram um violento episódio no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa.

Após uma discussão entre uma mulher e um homem com quem mantinha relacionamento, a vítima foi atingida por um disparo na cabeça.

O suspeito, ainda não identificado, empreendeu fuga a pé após o crime, enquanto a mulher foi internada em estado grave.

O incidente ocorreu por volta das 7h, em frente ao Hospital Napoleão Laureano.

Segundo uma testemunha, o homem, alegando ser do interior do Estado, confrontou a vítima com fotos e vídeos comprometedores, marcando um encontro para prestar contas.

Após a exposição das imagens, a discussão culminou com o homem sacando uma arma e efetuando o disparo, antes de fugir.

A vítima, atingida na testa, foi prontamente atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Polícia Militar, acionados pela testemunha.

Transferida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, a mulher deu entrada em estado grave e permanece intubada, aguardando avaliação para possível cirurgia de remoção do projétil alojado na cabeça.