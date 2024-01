Idoso morre após carro cair em canal da transposição do Rio São Francisco

Um idoso, identificado como Damião Pedro da Silva, de 83 anos, morreu afogado após o carro que dirigia cair direto em um canal da transposição do Rio São Francisco, na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, na noite da sexta-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, o homem ainda conseguiu sair do veículo após o acidente, mas acabou morrendo depois.

Conforme as autoridades, Damião Pedro, que era natural de outra cidade do sertão paraibano, São José de Piranhas, estava sozinho dentro do carro no momento do acidente.

Tanto o corpo do idoso quanto o carro foram retirados do canal da transposição. Os bombeiros informaram que o corpo de Damião Pedro foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica (IPC) e posteriormente examinado e liberado para a família.

* Com g1pb