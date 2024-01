Motociclista bate em meio-fio e morre em Campina Grande

Nessa quinta-feira (4), um trágico acidente na BR-230, em Campina Grande, resultou na morte de um homem. O condutor, que trafegava sozinho, perdeu o controle da moto, caiu e bateu a cabeça contra o meio-fio.

O Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava sem o uso do capacete no momento do acidente.

O corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Campina Grande.

*com informações da TV Cabo Branco