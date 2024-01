Em menos de 6h, dois carros são recuperados pela PRF na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba recuperou, no decorrer de fiscalizações realizadas ontem (3), no Agreste e Litoral Sul paraibano, dois carros, sendo um deles por apropriação indébita e outro com registro de roubo. Dois indivíduos foram detidos durante as ações.

Na tarde dessa quarta-feira (3), às 14h20, no município de Campina Grande, na BR-230, compareceu na Unidade Operacional (UOP) do município um homem de 37 anos. Ele foi ao encontro das equipes da PRF para apresentar o documento regularizado de um Chevrolet Onix Joy, que em dezembro de 2023, quando foi abordado, teve o veículo recolhido por estar com o licenciamento atrasado.

Contudo, os policiais, ao realizarem consultas aos sistemas de segurança novamente, encontraram um registro de apropriação indébita, o carro havia sido locado e nunca foi devolvido.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária do município pelo crime de apropriação indébita. O veículo permaneceu no pátio da PRF à disposição das autoridades cabíveis por fazer a devolução ao seu legítimo proprietário.

No período da noite, por volta das 19h45, no município de Alhandra, na BR-101, próximo à UOP da PRF de Mata Redonda, equipe da PRF visualizou e abordou um Fiat Cronos Drive.

Na oportunidade, foi verificado que alguns dos seus elementos identificadores estavam suprimidos ou remarcados. No entanto, ainda ostentava alguns originais, sendo possível chegar à conclusão de que o veículo tinha um registro de roubo.

O condutor, um homem de 33 anos, relatou ter comprado o carro por meio de uma troca em um pássaro da espécie papa-capim mais uma quantia em dinheiro. O vendedor teria informado que o carro supostamente estaria com o financiamento atrasado.

Diante das evidências, o indivíduo foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde poderá responder criminalmente por receptação de veículo roubado.