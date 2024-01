Bandidos atacam posto de gasolina e tentam explodir cofre em Puxinanã

Na madrugada desta quinta-feira, 4, um posto de combustíveis em Puxinanã, no Agreste da Paraíba, foi alvo de um ataque por um grupo de pelo menos cinco indivíduos.

A tentativa de acesso ao cofre do estabelecimento envolveu uma explosão, mas, apesar do impacto, a parede e a porta da sala do cofre resistiram praticamente ilesas.

O responsável pelo posto relatou que essa é a terceira vez que enfrentam esse tipo de ação.

O grupo, mesmo com a frustração da explosão, fugiu por estradas da zona rural, causando transtornos na cidade ao espalhar grampos, prejudicando diversos motoristas. Alguns veículos tiveram pneus danificados, resultando em prejuízos para os proprietários.

Até o momento, ninguém foi preso. A população é incentivada a colaborar com informações, podendo fazer denúncias pelo número 197 da Polícia Civil.

*com informações da TV Cabo Branco