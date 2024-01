Venezuelano e turista são mortos na Grande João Pessoa

Na noite da terça-feira (2), dois homicídios marcaram a Grande João Pessoa, resultando na morte de um venezuelano de 37 anos e de um turista mato-grossense de 40 anos.

A Polícia Civil informou que as vítimas foram alvejadas em ações consecutivas de um mesmo grupo.

O primeiro incidente ocorreu por volta das 23h, no bairro do Renascer, em Cabedelo, quando Juan Tabasc, venezuelano e churrasqueiro de um bar no Bessa, João Pessoa, foi surpreendido por quatro homens armados.

A residência foi invadida, e Tabasc foi atingido por pelo menos dez tiros ao tentar se esconder no banheiro. A motivação do crime ainda é desconhecida, sendo tratado como uma execução.

Minutos após o assassinato de Tabasc, a Polícia Militar, acionada por moradores que ouviram os tiros, iniciou buscas pela região. Durante a fuga, o grupo tentou assaltar um motorista de aplicativo, resultando em uma troca de tiros.

O carro foi atingido por vários disparos, incluindo o passageiro, identificado como Marcos Paulino Oliveira, turista de Mato Grosso. Oliveira foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oceania, mas não resistiu.

A polícia conseguiu localizar e prender dois suspeitos, de 20 e 25 anos, próximo à Praça do Caju, no bairro do Bessa.

Dois outros indivíduos fugiram e ainda não foram identificados.

*com informações da TV Cabo Branco