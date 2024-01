Venezuelano e turista do MT são mortos na Grande João Pessoa

Um venezuelano e um turista do Mato Grosso foram mortos na noite desta terça-feira (2), na Grande João Pessoa.

O venezuelano de 37 anos, conhecido como Juan Tabasc, foi morto por volta das 23h, no bairro do Renascer, em Cabedelo, por um grupo de quatro indivíduos armados. Tabasc foi surpreendido pelos criminosos em sua residência e tentou se esconder no banheiro, mas foi atingido por aproximadamente dez disparos.

Em uma tentativa de fuga após o homicídio, o grupo tentou roubar um motorista de aplicativo. Durante a tentativa de assalto, o veículo foi alvejado e o passageiro, o turista do Mato Grosso identificado como Marcos Paulino Oliveira, foi ferido. Oliveira foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oceania, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Após uma perseguição e troca de tiros no bairro do Bessa, dois suspeitos, de 20 e 25 anos, foram capturados pela polícia. No entanto, os outros dois conseguiram escapar e ainda não foram localizados ou identificados até as 7h desta quarta-feira (3).

Os suspeitos detidos estão atualmente sob custódia na Central de Polícia Civil de João Pessoa, aguardando audiência de custódia. A Delegacia de Homicídios de João Pessoa está investigando os crimes.

*Informações do G1 Paraíba