A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (3) a Operação Harpia II, com o objetivo de combater a exploração sexual infantil.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão na cidade de Santa Rita/PB.

O crime investigado está previsto no 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

O preso foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, onde aguardará audiência de custódia. O acusado já havia sido preso pelo mesmo crime.