Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão-cegonha na tarde desta quarta-feira (3) resultou em uma vítima fatal e deixou outras quatro pessoas feridas na BR-104, município de Alcantil, no Agreste da Paraíba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo de passeio, que seguia no sentido Campina Grande-Santa Cruz do Capibaribe, perdeu o controle, invadiu a faixa contrária e colidiu lateralmente com o caminhão-cegonha.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Os quatro ocupantes do veículo de passeio, incluindo dois homens, uma mulher e uma criança, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da região.

Duas das vítimas estão em estado grave e foram conduzidas ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, enquanto as outras duas foram levadas ao Hospital Regional de Queimadas, sem divulgação do estado de saúde.

O motorista do caminhão-cegonha não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, solicitando a presença da equipe de perícia para investigar as causas do acidente.