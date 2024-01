Grave acidente: caminhão colide com carro de passeio na BR-230

Na tarde desta quarta-feira (3), um grave acidente foi registrado na BR-230, próximo ao município de Riachão do Bacamarte, que fica entre Campina Grande e João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão colidiu com um carro de pequeno porte, resultando em danos materiais e possíveis ferimentos nos ocupantes do veículo menor.

A PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estão no local para prestar atendimento à ocorrência e controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado.

Até o momento, não há informações disponíveis sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente, nem sobre as causas da colisão.