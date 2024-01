Dois veículos roubados são recuperados pela PRF na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba recuperou, no decorrer de fiscalizações realizadas no primeiro dia útil do ano, na terça-feira (2), nos municípios de Campina Grande-PB e Sobrado-PB, dois veículos, sendo eles um Jeep Renegade e uma moto Honda CG 125. Duas pessoas foram detidas durante as ocorrências.

Na manhã de ontem, por volta das 6h55, no município de Campina Grande-PB, Agreste paraibano, na BR-230, km 143, um Jeep Renegade foi abordado por equipe da PRF a fim de ser realizada fiscalização de rotina. Na oportunidade, foram realizadas consultas aos sistemas de segurança, identificado a existência de um registro de apropriação indébita do veículo. Ele havia sido locado e nunca foi devolvido.

O condutor, um homem de 38 anos, relatou ter alugado diretamente com outra pessoa. Diante dos fatos evidenciados, o indivíduo foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde poderá responder criminalmente por apropriação indébita.

Durante o começo da tarde, às 14h35, no município de Sobrado-PB, região de Sapé, também na BR 230, desta vez no km 69, agentes da PRF visualizaram e abordaram uma motocicleta Honda CG 125 Fan. Seguindo os protocolos de fiscalização, foram realizadas consultas nos sistemas de segurança, onde ficou constatado que a moto tinha registro de roubo/furto.

O condutor, um homem de 33 anos, foi detido e encaminhado com a motocicleta para a Delegacia de Polícia Judiciária, onde poderá responder criminalmente por receptação.