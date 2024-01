Campina Grande registrou vários casos de arrombamento de casas durante réveillon

Com a chegada do início do ano, Campina Grande enfrenta um aumento significativo nos casos de arrombamentos, preocupando a população local.

Neste período a vulnerabilidade das residências aumenta, especialmente no período de férias, quando muitas famílias se ausentam e deixam suas casas desprotegidas.

Um exemplo ocorreu no bairro do Centenário, onde dois homens invadiram uma casa. As câmeras de segurança registraram a ação, mostrando um dos criminosos pulando o muro enquanto o comparsa observava na rua.

O arrombamento passou despercebido, mesmo com vigilância eletrônica, e só foi percebido quando os moradores retornaram.

A Polícia Militar ressaltou que intensifica as rondas durante esse período, mas destacou a importância da colaboração dos moradores.

Recomenda-se o uso de câmeras e alarmes, além de manter uma rede de vizinhos atenta. A interação com a vizinhança pode auxiliar na identificação de atividades suspeitas, evitando arrombamentos.

Outro caso foi registrado no bairro do Alto Branco, onde moradores foram alertados por vizinhos após o arrombamento ter ocorrido. Os criminosos levaram diversos objetos, como roupas, joias, relógios e eletrônicos.

A polícia também aconselha que, ao viajar, os moradores evitem compartilhar detalhes nas redes sociais, reduzindo a exposição e minimizando o risco de arrombamentos.

*com informações da TV Cabo Branco