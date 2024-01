Governo revela que crime organizado teve prejuízo em 2023

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um balanço das ações da pasta em 2023 que apontou que uma operação feita nas fronteiras -com apreensão de armas e drogas- teria causado um prejuízo de R$ 2,6 bilhões ao crime organizado.

O MJSP atuou diretamente ou indiretamente em mais de 15 mil operações em 2023. Ainda segundo o levantamento oficial, as operações integradas entre os órgãos foram responsáveis pela redução no número de homicídios e aumento na apreensão de drogas.

A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP) executaram mais de 52 mil prisões e apreenderam 9.935 armas ilegais.

Durante a Operação PAZ, com o objetivo de diminuir o número de mortes violentas intencionais, houve uma redução de 3% nos homicídios.

A ação teve como foco os estados com maior incidência desses crimes, e prendeu cerca de seis mil pessoas. Além disso, houve a apreensão de 1.419 armas de fogo e 30 toneladas de drogas.

A Operação Protetor, que teve atuação nas fronteiras, apreendeu 393 toneladas de drogas e 1.626 armas. Segundo o Ministério, somente essa força-tarefa causou um rombo de R$ 2,6 bilhões ao crime organizado.

Na atuação com foco no combate à violência doméstica, mais de 17 mil pessoas foram presas e 165 mil vítimas atendidas. Chamada de Átria e Shamar, a operação resultou em 71 mil medidas protetivas de urgência.

Voltada ao combate à exploração sexual infantojuvenil, a Operação Caminhos Seguros recolheu 6.185 materiais pornográficos digitais envolvendo crianças e adolescentes. Além disso, o MJSP aponta que mil adultos foram presos. Ainda houve a apreensão de 15 toneladas de drogas e 89 armas de fogo.

No combate à violência contra idosos, 11,5 mil vítimas atendidas e mais de mil suspeitos conduzidos a delegacias. A Operação Virtude teve apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Ainda houve a descapitalização e recuperação de ativos do crime junto a Operação Impulse. Segundo as informações oficiais, R$ 2,2 milhões oram apreendidos em 2023 e R$ 652 mil bloqueados do crime organizado.

INVESTIMENTO EM OPERAÇÕES SUPEROU R$ 236 MI, SEGUNDO MINISTÉRIO

Ao todo, o Ministério relatou ter aportado mais de R$ 236 milhões em operações integradas. Esse dinheiro foi destinado para a atuação de policiais nos estados envolvidos, com pagamentos de passagens e diárias dos agentes.

