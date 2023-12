Um homem que estava portando arma de fogo no município de Catolé do Rocha, foi preso, nessa sexta-feira (29), por policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar.

A prisão ocorreu durante a abordagem de um veículo na rodovia PB-331, uma ação da Operação Boas Festas. Na busca veicular, foram encontradas uma pistola, munições e grande quantidade em dinheiro.

O material apreendido e o suspeito foram apresentados na Delegacia de Catolé do Rocha.