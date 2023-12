Em Santa Rita, PM prende suspeito por tráfico de drogas

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar prenderam, nessa sexta-feira (29), um suspeito de traficar drogas no bairro Várzea Nova, em Santa Rita.

A prisão ocorreu durante rondas em uma localidade conhecida pela PM como ponto de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura policial, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado em flagrante.

Com ele, foram encontradas uma pistola calibre .380, um colete balístico, 19 munições, três coldres, uma mira a laser, 15 porções de drogas, além de uma balança de precisão, dinheiro e três cadernos com anotações do tráfico.

Tanto o material apreendido quanto o suspeito foram apresentados na 6ª Delegacia Distrital.