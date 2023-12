Jovem de 22 anos é morto a tiros na Grande João Pessoa

Na noite desta quarta-feira (27), um jovem de 22 anos foi morto a tiros no bairro Mário Andreazza, em Bayeux, na Grande João Pessoa, próximo à BR-230.

O jovem, identificado como Felipe dos Santos, foi surpreendido por homens desconhecidos que dispararam várias vezes contra ele. A Polícia Militar da Paraíba confirmou o ocorrido.

A Polícia Civil assumiu o caso e está conduzindo as investigações. No entanto, até o momento, não há informações sobre os possíveis autores do crime.

De acordo com o pai da vítima, Felipe estava sem emprego e havia deixado a residência no final da tarde. As circunstâncias que levaram ao crime ainda são desconhecidas.

