Homem é preso por atirar em cachorro na cidade de Areia

Nesta quinta-feira (28), um homem foi preso em Areia sob suspeita de posse ilegal de arma e maus tratos contra animais.

A ação foi conduzida pelos agentes da Delegacia de Polícia Civil local, que responderam a um incidente em que o indivíduo teria utilizado uma espingarda calibre 32 para efetuar um disparo contra um cachorro.

Ao ser informada do ocorrido, a equipe policial agiu prontamente, efetuando a prisão do suspeito no local do incidente e apreendendo a arma utilizada no crime.

O animal, atingido pelo disparo, encontra-se em estado grave, e a Polícia Civil fez um apelo aos protetores de animais da região para auxiliarem nos cuidados necessários para salvar a vida do cachorro.

O homem detido foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e maus tratos a animais. Após a prisão, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Esperança, onde aguardará audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.