Homem é preso após sequestrar e torturar ex-companheira em Campina Grande

Um homem foi preso em flagrante após sequestrar, torturar e agredir sua ex-companheira na cidade de Campina Grande.

A vítima, que possuía uma medida protetiva contra o acusado, foi levada de sua residência para um local abandonado, onde sofreu agressões físicas.

Durante o ato criminoso, o suspeito ainda roubou o aparelho celular da mulher. Em um momento de oportunidade, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, buscando refúgio em um matagal, e posteriormente solicitou ajuda a populares.

A Polícia Militar, acionada por volta das 21h, iniciou as buscas pelo agressor, que foi localizado nas proximidades de um posto de combustíveis na Alça Sudoeste, portando o celular roubado da vítima. O acusado foi detido e conduzido à Central de Flagrantes no Bairro do Catolé para as providências legais.