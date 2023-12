PRF registra redução de acidentes e óbitos durante Operação Natal na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em todo o país a Operação Natal 2023, sendo mais uma etapa da Operação Rodovida. As fiscalizações relativas ao período natalino iniciaram na madrugada da última sexta-feira (22) e encerraram às 23h59 da segunda-feira (25).

A PRF reforçou o policiamento nas rodovias federais que cortam o estado da Paraíba visando garantir a segurança durante o feriado.

Foram fiscalizadas durante todo o período da operação 1.619 pessoas e 1.524 veículos, o que resultou em 53 veículos recolhidos por diversas irregularidades. Um veículo com registro de roubo/furto também foi recuperado.

Foram realizados 594 testes de alcoolemia, sendo 11 pessoas autuadas por embriaguez ao volante. Essas condutas colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas os demais usuários da rodovia.

Ao todo foram registradas 722 infrações de trânsito durante o período da Operação, aumentando mais de 23% em comparação ao ano anterior.

Desse total, chamou atenção o número de pessoas flagradas realizando ultrapassagens em locais proibidos, sendo 66 infrações registradas nesse sentido, este número representa um aumento de 100% em relação ao período homólogo.

Também ocorreram autuações pelo não uso dos equipamentos de segurança, tendo os aumentos de 71% infrações relacionadas a pessoas sem capacete e 24% de pessoas que não estavam usando o cinto de segurança; em ambos os casos, o total para cada infração foi de 41 indivíduos flagrados nestas condições.

A intensa fiscalização realizada pela PRF no período natalino resultou na redução de 24% na quantidade dos acidentes totais, 60% dos acidentes considerados graves, 31% no montante de pessoas feridas e 75% no número de pessoas que perderam a vida em decorrência dos acidentes de trânsito.

Em 2023, foram registrados 19 acidentes ao total, destes, quatro foram considerados graves. Resultando em 25 pessoas ficando feridas. Mesmo com todos os esforços aplicados, uma pessoa morreu no local do acidente.

As ações de combate ao crime também foram intensificadas. No total, seis pessoas foram presas por crimes diversos.