Pizzaria é assaltada em Campina Grande

Uma pizzaria localizada no bairro Alto Branco, em Campina Grande, foi alvo de um assalto neste domingo (24). Um homem armado rendeu todos no local, levando celulares dos presentes, uma motocicleta de um dos funcionários, a arma do segurança e outros itens utilizados na produção do estabelecimento.

Algumas horas após o assalto, a polícia conseguiu localizar o celular de uma das vítimas em uma área entre os bairros Monte Castelo e Nova Brasília. No local, um homem foi encontrado com todos os itens roubados e foi detido em flagrante.

Segundo o delegado Luciano Serra, da Polícia Civil, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma e receptação.

Os proprietários da pizzaria esperam obter as gravações das câmeras de segurança para confirmar se o indivíduo preso é o mesmo que esteve no local do crime ou se a ação foi realizada por outra pessoa.

*Informações da TV Paraíba.