O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) autuou 44 condutores de veículos por embriaguez ao volante ou recusa ao teste de etilômetro, no feriadão de Natal (22 a 25 de dezembro), durante a Operação Zero Álcool, que tem o objetivo de reforçar a segurança no trânsito. Oito pessoas foram presas e sete veículos foram recuperados.

No período, 1.344 condutores foram flagrados cometendo algum tipo de infração de trânsito. Ao todo, foram mais de 2 mil veículos fiscalizados e 2.750 pessoas abordadas.

Conforme o comandante do BPTran, tenente-coronel Lucas, as ações serão intensificadas nos próximos dias.

“O foco é a preservação da vida e sabemos que o trânsito, quando não respeitado, principalmente no que diz respeito ao não uso de bebidas alcóolicas, coloca em risco a vida de muitas pessoas, por isso estaremos intensificando a operação Zero Álcool, principalmente no feriado da virada do ano”, adiantou.