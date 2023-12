Homem é preso em Campina por suspeita de estupro e cárcere privado

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (25) em Campina Grande, acusado de estuprar uma mulher em um motel. As duas filhas da vítima também estavam presentes no local do suposto crime.

A vítima, que já tinha um relacionamento prévio com o acusado, relatou que foi ameaçada com uma arma branca e forçada a entrar no veículo do suspeito junto com suas filhas. Ela perdeu a consciência após ingerir água e só percebeu o ocorrido na manhã seguinte, quando contatou a Polícia Militar.

O suspeito foi detido e acusado de estupro e cárcere privado. Sua defesa argumenta que o encontro no motel foi consensual e que as crianças foram levadas ao local por falta de cuidadores disponíveis.

A Polícia Civil encontrou uma faca e um canivete no veículo do suspeito, mas ele negou ser o proprietário dos objetos. O suspeito está detido na Central de Polícia Civil de Campina Grande, aguardando audiência de custódia.

A vítima esteve na Central de Polícia Civil, para a conclusão do relatório. O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência às crianças. As investigações sobre o caso continuam.

*Informações do G1 Paraíba.