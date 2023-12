Polícia prende suspeitos por tráfico de drogas na cidade de Sousa

Policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 14º BPM prenderam, nesse domingo (24), dois suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Sousa.

Com a dupla, foram apreendidas várias drogas e insumos para o preparo de entorpecentes.

As equipes realizavam rondas quando receberam denúncias de que, em um bar, no bairro Jardim Sorrilândia, estaria havendo tráfico de drogas. Rapidamente, as viaturas foram ao local e constataram o crime.

No local, um dos suspeitos tentou fugir, mas sem sucesso. Ele foi preso com 19 pinos de cocaína e ainda indicou um outro local que estaria os demais produtos ilícitos.

Na casa indicada por ele, foram encontrados 125 pinos de cocaína e dezenas de embalagens, além de outros insumos para o preparo de entorpecentes.

Também foram encontrados celulares, maquineta de cartão de crédito e maconha, caracterizando que no local existia o comércio ilegal de drogas. Uma mulher que estava na guarda de todo o material foi detida.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Sousa.