José Aparecido Dantas, de 47 anos, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (25) no açude José Rodrigues, no distrito de Galante, em Campina Grande.

O Corpo de Bombeiros foi chamado no começo da tarde. Um adolescente avisou que seu tio estava se afogando no manancial do distrito, por ter ficado preso a uma rede de pesca.

Duas equipes foram deslocadas para o distrito, mas José Aparecido já estava sem vida.