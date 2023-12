Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Santa Rita

Policiais militares da Força Tática do 7º BPM prenderam, na noite desse sábado (23), um suspeito por tráfico de drogas no bairro Marcos Moura, em Santa Rita.

As equipes receberam a informação sobre o tráfico de drogas nas proximidades do Campo do Leão e, rapidamente, foram ao local onde visualizaram um homem com uma sacola.

Quando ele percebeu a presença dos policiais, tentou fugir, pulando o muro de algumas casas, mas foi alcançado. Na abordagem, foram encontrados na sacola 17 pinos de cocaína, 15 papelotes de maconha, 39 pedras de crack e dinheiro.

O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados para a 6ª Delegacia Distrital.