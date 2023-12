Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em festa

Policiais militares do Radiopatrulhamento da 2ª Companhia do 13° BPM prenderam, na noite desse sábado (23), um suspeito por porte ilegal de arma de fogo, em Conceição.

A prisão ocorreu após os policiais serem informados de que o suspeito teria efetuado disparos em um evento festivo na cidade de Ibiara-PB e, logo em seguida, ter fugido em um veículo para Conceição.

Os policiais montaram um bloqueio no trecho que liga as duas cidades e, na rodovia PB-386, interceptaram o veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver, calibre 38, com uma munição intacta e cinco estojos deflagrados escondidos em um travesseiro.

O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia de Itaporanga.

Em Cuitegi – já no Brejo paraibano, na tarde desse sábado, policiais militares da 2ª Companhia de Polícia de Trânsito flagraram um homem com um revólver durante abordagem realizada a um veículo, que foi parado em uma blitz na cidade.

As equipes realizavam um bloqueio durante a Operação Álcool Zero, na rodovia estadual PB-075, quando abordaram o carro suspeito e encontraram um revólver, calibre 38, com seis munições intactas.