Operação Verão: oito suspeitos são presos na orla da Grande João Pessoa

As ações da Operação Verão na região da orla da Grande João Pessoa já levaram à prisão oito pessoas acusadas de crimes patrimoniais nesta quinta-feira (21).

Além de foragidos da Justiça capturados, entre os presos há um grupo acusado de violar e furtar casas de veraneio.

As prisões foram realizadas pelo Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur). Na cidade de Lucena, um grupo de infratores foi desarticulado, após tentar violar uma casa de veraneio.

Além de impedir a consumação do delito, a ação da PM recuperou os objetos que seriam levados por cinco adultos e um adolescente.

Ainda durante a identificação dos acusados, foi constatado que um deles já tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Pernambuco.

O foragido estava sendo procurado pelo crime de roubo. Já no bairro do Bessa, em João Pessoa, uma mulher procurada pelos crimes de desacato e abandono de incapaz também foi localizada e presa durante uma abordagem. Ela estava com um mandado em aberto.

“Além dessas ações, resultado da intensificação do policiamento da Operação Verão, também prendemos um homem que estava com arma de fogo e uma motocicleta com restrição de roubo. O veículo havia sido tomado em Jaguaribe, e foi localizado com o suspeito na região do Centro de Convenções. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação culposa”, explicou o major Bruno, comandante do BEPTur.

Os infratores presos foram apresentados nas delegacias.