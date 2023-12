Na manhã desta sexta-feira (22), faleceu aos 42 anos Ana Maria Pereira Nogueira de Carvalho, vítima de disparos na cabeça ocorridos na última quarta-feira (20) em Tavares, no Sertão do estado.

A mulher estava internada na UTI do Hospital Regional de Patos desde o dia do crime, tendo sua morte encefálica confirmada pelo diretor técnico da unidade, Pedro Augusto.

Ana Maria foi atingida por dois tiros na cabeça, e o único suspeito identificado é seu ex-marido, Rafael Gomes de Carvalho, de 48 anos.

Separados desde agosto, o casal tem três filhos. Segundo o delegado Gutemberg Cabral, Rafael encontrou a vítima no Centro do município e cometeu o crime, fugindo em seguida. A Polícia Civil afirma que o suspeito tirou a própria vida em um sítio da zona rural do município.

O caso está sendo tratado como uma tentativa de feminicídio seguida de suicídio.

*com informações da TV Cabo Branco