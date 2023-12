A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba apreendeu três veículos, sendo duas motos e um carro. Dentre os crimes flagrados estão o de receptação e o de adulteração. Ao todo, dois homens e uma mulher foram detidos durante as ocorrências.

No município de Paulista/PB, na BR 427, às 10h45, policiais realizavam fiscalização quando visualizaram uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ostentando placa de identificação do Rio de Janeiro, fato incomum na região. Prontamente, o veículo foi abordado a fim de ser feita fiscalização minuciosa.

Durante os procedimentos de rotina, ficou evidenciado que a moto tinha um registro de furto ocorrido em janeiro de 2022, no município de Santa Cruz do Capibaribe/PE.

A condutora, uma mulher de 36 anos, foi detida e encaminhada para Delegacia de Polícia Judiciária de São Bento/PB, onde poderá responder criminalmente por receptação de veículo roubado. A moto passará pelos trâmites necessários para ser devolvida ao seu legítimo dono.

Também no município de Paulista/PB, no mesmo local da ocorrência anterior, desta vez por volta das 13h45, agentes da PRF avistaram um veículo Gol transitando com as placas de identificação fora dos padrões estabelecidos pelo órgão regulador. Sendo assim, ele foi abordado. No proceder da fiscalização, verificou-se que ele era roubado, havia um registro do delito datado de março de 2022, em João Câmara/RN.

Diante das circunstâncias flagradas, o condutor, um homem de 32 anos, foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária do município de São Bento/PB pelo crime de receptação. O carro passará pelos procedimentos burocráticos para ser devolvido ao seu real proprietário.

Desta vez no município de Mamanguape, na BR 101, às 15h20, equipe da PRF avistou uma motocicleta Honda CG 150 Fan abastecendo em posto de combustível com a placa de identificação fora dos padrões estabelecidos, o que motivou a abordagem. No decorrer dos procedimentos, o condutor, um homem de 25 anos, não portava nenhum documento do veículo.

Foi realizada inspeção minuciosa em seus elementos identificadores, sendo verificado que a moto estava adulterada. O indivíduo que estava na posse da Honda, relatou ter comprado a motocicleta por meio de um anúncio em rede social há dois meses. Ele foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde poderá responder criminalmente por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A PRF alerta que, após comprar um veículo, é necessário realizar todos os trâmites burocráticos de transferência. Além disso, antes de comprar, é interessante pedir a um mecânico de confiança que faça uma vistoria com a finalidade de orientar o comprador sobre possíveis sinais de adulteração, evitando, assim, a aquisição de um veículo produto de crime.