Na quarta-feira (20), a cidade de Pitimbu, no litoral da Paraíba, foi palco de um crime chocante quando um homem, identificado como Alex Gonçalves Xavier, de 40 anos, foi detido sob suspeita de participar de um sequestro. O caso ganhou contornos ainda mais perturbadores com a tentativa de abuso sexual sofrida por uma das vítimas.

O sequestro ocorreu quando um casal, a caminho do trabalho, foi interceptado em uma estrada. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos, sendo um deles Alex Gonçalves, colocaram o casal dentro do carro em que chegaram, enquanto o veículo das vítimas foi levado por Alex.

O desfecho cruel do sequestro envolveu o abandono do homem em uma região de mata e da mulher em um bananal. Em entrevista à TV Cabo Branco, a mulher, que preferiu não ser identificada, relatou a tentativa de abuso sexual por parte do suspeito foragido após o abandono do marido.

O homem, ao ser deixado na região de mata, conseguiu chegar até um posto da Guarda Municipal, acionando assim as autoridades e dando início a uma operação policial para capturar o suspeito foragido.

As ações do suspeito foragido continuaram, dirigindo-se para João Pessoa com o carro das vítimas e roubando outro veículo no bairro do Geisel.

A fuga culminou em uma troca de tiros com a polícia, resultando na recuperação de todos os carros e, felizmente, sem ferimentos graves nas vítimas do assalto.

A polícia suspeita que Alex Gonçalves faça parte de um grupo criminoso, assim como o outro suspeito que segue foragido. O caso está sob investigação da Polícia Civil.