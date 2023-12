Pessoas em situação de rua são mortas em João Pessoa

Duas pessoas em situação de rua foram mortas no bairro de Tambaú, em João Pessoa, na noite de quarta-feira (20), por volta das 23h.

As vítimas eram um homem e uma mulher e não se sabe ainda a motivação do duplo homicídio. Os corpos foram encontrados no asfalto, na Rua Helena Meira, próximo de alguns prédios.

Segundo testemunhas, as vítimas viviam em situação de vulnerabilidade social e, até o momento, a Polícia Militar da Paraíba não tem informações sobre os suspeitos.

A Polícia Civil investiga o caso e não foram divulgados detalhes sobre a morte das vítimas.