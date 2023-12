Homem atira na cabeça da ex-esposa do Sertão da Paraíba

Na tarde desta quarta-feira (20), uma tentativa de feminicídio foi registrada no município de Tavares, no Sertão da Paraíba. Uma mulher de 42 anos, identificada como Ana Maria Pereira Nogueira de Carvalho, foi alvo de uma tentativa de feminicídio.

O autor, seu ex-marido, Rafael Gomes de Carvalho, de 48 anos, atirou duas vezes na cabeça da vítima. De acordo com informações do delegado Gutemberg Cabral, Ana Maria estava separada de Rafael desde agosto, mas o suspeito encontrou a vítima no Centro da cidade, onde cometeu o crime.

Após a tentativa de feminicídio, Rafael fugiu da cena do crime e foi posteriormente encontrado morto em um sítio na zona rural do município, tendo tirado a própria vida.

O casal, que possui três filhos, vivia uma separação conturbada, culminando na tragédia. A vítima foi socorrida inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Tavares e, posteriormente, encaminhada para o Hospital Regional de Patos em estado crítico.

Ana Maria teve duas paradas cardíacas, perdeu massa encefálica e seu estado de saúde é considerado muito grave. A Polícia Civil conduziu as investigações, esclarecendo que Rafael Gomes tirou a própria vida após a tentativa de feminicídio.