Colisão de veículo em poste deixa parte de Manaíra sem energia elétrica

Na madrugada desta quinta-feira (21), um acidente foi registrado na região de Manaíra, em João Pessoa.

Um carro do tipo SUV colidiu violentamente com um poste de iluminação, resultando na queda da estrutura e deixando uma parte do bairro sem energia elétrica.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) informou que duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, motorista, um homem de 27 anos, e uma mulher que ocupava o banco de passageiro. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Segundo relato do condutor, no momento da colisão, uma caixa de ferramentas que estava no banco traseiro do veículo caiu, levando-o a tentar organizar os equipamentos enquanto dirigia.

Infelizmente, essa ação instintiva resultou na perda de controle da direção, culminando na colisão com o poste.

O SUV rodou antes de atingir a estrutura, provocando danos significativos. Horas após o acidente, o carro foi removido, mas a área ainda enfrentava trânsito intenso pela manhã.

O trecho da via entre a praia e o centro funcionava apenas com uma faixa, impactando a fluidez do tráfego.

Além das consequências no trânsito, a queda do poste deixou parte do bairro sem fornecimento de energia elétrica. Equipes de reparo foram acionadas para solucionar o problema e restabelecer o serviço elétrico.

As autoridades alertam para a necessidade de cautela no tráfego e reforçam a importância de evitar distrações ao volante para prevenir acidentes similares.