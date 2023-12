Homem vestido de Papai Noel em carroça sendo abordado por policiais viraliza

Um caso inusitado aconteceu no dia 10 de dezembro, às margens do Açude Velho, em Campina Grande. Um homem vestido de Papai Noel montado em uma carroça puxada por um cavalo foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, durante as festividades natalinas. O caso viralizou nas redes sociais.

A abordagem, registrada em um vídeo de 42 segundos por testemunhas presentes no local, mostra a carroça passando em frente ao Instituto São Vicente, quando uma guarnição policial intervém. O comandante Figueirêdo, do 10° Batalhão de Polícia Militar, esclareceu que a ação teve como objetivo orientar a dupla para transitar em outra via, considerando o grande fluxo de pessoas no entorno e a possibilidade de o animal se assustar.

O policiamento na região estava atento ao trânsito de veículos de tração animal em locais movimentados, visando a segurança dos participantes das atrações natalinas. A preocupação principal era evitar que o cavalo se assustasse diante da grande movimentação.

Além do Papai Noel, outra pessoa estava na carroça, e ambos utilizavam um sistema de som, conforme mostra o vídeo. Após a abordagem policial, a dupla seguiu seu caminho, direcionando-se para trafegar em outra rua, segundo informações obtidas.