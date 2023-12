Um acidente na BR-230, no trecho entre Cruz do Espírito Santo e Santa Rita, deixou um caminhão de porte médio tombado no meio da rodovia.

O veículo, que transportava cebolas, perdeu o controle, resultando no acidente.

A sinalização foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, e moradores locais tentaram resgatar parte da carga de cebolas espalhada pela via. O motorista, que não se encontrava no local, foi encaminhado ao hospital.

*com informações da TV Cabo Branco