Suspeito de feminicídio na Paraíba é preso no Sergipe

Na madrugada desta terça-feira (19), um homem acusado de cometer feminicídio na tarde de domingo (17) no interior da Paraíba, foi detido em Sergipe. O crime ocorreu na rodovia PB-066, entre as cidades de Juripiranga e Itabaiana.

Identificado como Roberlan, o acusado é ex-parceiro da vítima e pai de um filho de três anos do casal. Eles estavam separados há aproximadamente um mês. Segundo a Polícia Civil, a vítima, o acusado e a criança estavam em uma motocicleta na PB-066 quando Roberlan desceu do veículo e iniciou uma discussão com a vítima, a atacando com uma faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não sobreviveu aos ferimentos graves. O Conselho Tutelar local foi chamado para dar suporte à criança que estava presente no momento do crime.

A operação de prisão foi coordenada pelo delegado Afrânio de Britto, de Itabaiana, com a colaboração de policiais civis da Paraíba e o suporte de inspetores da Polícia Rodoviária Federal. Roberlan foi detido enquanto tentava fugir e foi imediatamente levado de volta para Itabaiana, onde permanecerá detido até a audiência de custódia.

