Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar prenderam, em flagrante, dois integrantes de uma quadrilha especializada em arrombar bancos. A ação foi na noite desse domingo (17), no momento em que a dupla agia em uma agência do Bradesco, na cidade de Alagoinha.

Os presos são dos estados de São Paulo e Pará. Após informações de que o alarme do banco tinha sido acionado, os policiais cercaram a agência e encontraram a dupla dentro. Os homens já tinham destruído vários equipamentos para furtar o dinheiro. Com eles, foram apreendidas as ferramentas usadas no crime.

Os presos foram apresentados na delegacia de Guarabira.