PF encerra 2023 na Paraíba com 84 operações e mais de 500 prisões

84 operações no Estado, com 609 mandados de busca e apreensão e a concretização de 30 mandados de prisão preventiva, como também mais de 500 prisões temporárias.

Este foi o balanço feito pela superintendência da Polícia Federal na Paraíba, nesta segunda-feira, em evento com a imprensa regional e com a participação do paraibaonline.

De acordo com a superintendente regional da PF, delegada Christiane Correia Machado, foram apreendidos R$ 33 milhões e 700 mil e houve a ´descapitalização´ da ordem de R$ 476 milhões e 600 mil, o que atingiu principalmente a empresa Braiscompany.

Assista aqui a entrevista:

*vídeo – paraibaonline