Na tarde deste domingo (17), uma tragédia envolvendo um feminicídio chocou a região que liga Juripiranga a Itabaiana, na Paraíba.

Mariana da Silva foi vítima de facadas, sendo o único suspeito do crime seu ex-companheiro, identificado como Roberlan, que está sendo procurado pela polícia.

O casal estava separado há um mês, e a filha de 3 anos do ex-casal presenciou o ato brutal. Segundo a Polícia Civil, os três estavam em uma moto na PB-066, quando o suspeito desceu do veículo e iniciou uma discussão com Mariana, resultando no ataque fatal.

O Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O Conselho Tutelar também prestou apoio à criança, que foi levada para a delegacia de Itabaiana.

O corpo de Mariana da Silva aguarda as medidas cabíveis no Instituto de Polícia Científica (IPC) de Guarabira. Enquanto isso, as autoridades intensificam os esforços para localizar o suspeito Roberlan, que permanece foragido.

*com informações da TV Cabo Branco