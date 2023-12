Criança de 5 anos morre após acidente em rodovia estadual

Na última sexta-feira, 15, um grave acidente na PB-138, próximo à entrada do município de Boa Vista, deixou uma família ferida.

Um caminhão carregado com uma carga de cobre tombou em uma curva, resultando em ferimentos para o motorista, sua esposa e o filho do casal, um menino de 5 anos.

Todos foram prontamente socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital de Trauma de Campina Grande.

O condutor do caminhão teve ferimentos leves e já recebeu alta hospitalar. No entanto, o filho do casal, internado em estado grave na UTI, não resistiu às sequelas deixadas pelo acidente e veio a óbito na madrugada deste domingo, 17.

O menino, identificado como Rayan Caleb Mangueira Rodrigues, foi velado na Igreja Congregação Jardim das Oliveiras, no Jardim Paulistano, em Campina Grande.

Até o momento, o local do enterro não foi divulgado.

A mãe da criança, de 26 anos, permanece em recuperação no Hospital de Trauma, aguardando um procedimento cirúrgico na coluna lombar devido a uma fratura.

*com informações da TV Cabo Branco