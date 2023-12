Idosa cadeirante morre em incêndio dentro do próprio apartamento

Uma idosa de 73 anos, identificada como Josefa Maria da Silva, morreu em um incêndio que aconteceu em um prédio na tarde de sexta-feira (15), na cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher era deficiente física e estava em um quarto de um dos apartamentos atingidos pelo fogo.

Conforme o sargento Andrei Gomes Feitosa, do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Paraíba, quando os bombeiros chegaram ao local após serem acionados por moradores do prédio, detectaram as chamadas acontecendo no terceiro andar do condomínio.

Inicialmente, como as chamas e a fumaça estavam em grande quantidade, a equipe do Corpo de Bombeiros teve que fazer um trabalho de “resfriamento” para poder conseguir entrar no local. Os bombeiros foram avisados de que uma idosa, que morava no apartamento 401 no terceiro andar, poderia ser vítima das chamas.

Após o controle do fogo, os agentes conseguiram entrar no apartamento da idosa e constataram a vítima desacordada. Posteriormente ela foi levada para um hospital na cidade, mas não resistiu.

O sargento Andrei Gomes informou que o corpo da mulher não foi acometido pelas chamas, o que sugere uma morte por conta da inalação de grande quantidade de fumaça, o que foi confirmado após exames feitos pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC), que apontou asfixia química.

Com g1pb