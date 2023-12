Um grande público comparece neste domingo à casa de shows localizada na alça sudoeste, em Campina Grande, para o ato de filiação do prefeito Bruno Cunha Lima ao União Brasil.

A solenidade contará com a presença de dirigentes nacionais da legenda.

A cobertura do evento você acompanha ao longo do dia no paraíbaonline.com.br

