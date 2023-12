Duas jovens são resgatadas em ilha de praia do litoral da Paraíba

Duas jovens ficaram ilhadas entre as praias de Jacumã e Carapibus, no Litoral Sul de João Pessoa, sexta-feira. Com 17 e 18 anos, elas sabiam nadar e acabaram ficando numa região de pedra após o avanço do mar.

Para saírem do local, elas precisam da ajuda dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, que localizaram as duas e fizeram o salvamento delas.

Devido à força das ondas, e também por ter pedras no local, as jovens e os guarda-vidas saíram do local com escoriações por todo o corpo.

O Corpo de Bombeiros ressalta a necessidade de prudência e cuidado ao frequentar praias, orientando os banhistas sobre os riscos e as precauções a serem tomadas.