A Casa da Criança Dr. João Moura, localizada no bairro São José, em Campina Grande, foi vítima da ação solitária e ousada de um ladrão, que por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira adentrou no recinto e roubou alguns objetos, entre os quais um ventilador e um microfone da igreja existente no local.

Conforme as imagens de câmeras, o bandido deixava lentamente o local e percebeu a aproximação de pessoas.

Ele escondeu o produto do roubo, sentou-se nas escadarias da porta de acesso principal do prédio e esperou novo momento de calmaria para evadir-se das dependências da instituição.

A Casa da Criança atende atualmente mais de 260 crianças carentes, em tempo integral, da segunda à sexta-feira.

Veja o vídeo:

*Vídeo: Ascom

