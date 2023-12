Três pessoas ficam feridas após caminhão tombar na PB-138, no Cariri

Na tarde desta sexta-feira, 15, um acidente grave ocorreu no município de Boa Vista, no Cariri.

Por volta das 15h, um caminhão tombou na PB 138, próximo à entrada da cidade, deixando pelo menos três pessoas feridas.

O motorista, de 30 anos, perdeu o controle do veículo em uma curva, resultando no tombamento. Além dele, estavam presentes uma mulher de 28 anos e o filho do casal, uma criança de 5 anos.

O acidente deixou marcas dos freios no asfalto, juntamente com alguns metais e sucatas transportadas pelo caminhão.

A criança foi levada em estado grave, com rebaixamento do nível de consciência, e precisou ser intubada devido a uma parada cardiorrespiratória.

Atualmente, encontra-se em estado estável na UTI. A mãe, consciente, sofreu uma fratura, enquanto o pai, condutor do veículo, está sendo atendido.

O caminhão, carregado de cobre, viajava de Natal com destino a São Paulo no momento do acidente, com velocidade superior a 80 km/h

*com informações da TV Paraíba